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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12189

Сумские борцы отличились в Таллинне

29-31 марта проходил международный турнир по трем видам борьбы «Tallinn Open» в столице Эстонии.

Среди 2200 участников из 30 стран мира были и представители сумского клуба «ChampioN».

Победив в 6 стычках поочередно представителей Армении, Венгрии, Германии, США, Австрии и Финляндии, и лишь в финале уступив борцу из Узбекистана, сумской вольник Кирилл Крупский получил «серебро» в весовой категории до 57 кг. Кроме того, сумчане имеют «бронзу» Максима Козыря (48 кг).

Спорт Вольная борьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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