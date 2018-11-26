Сумские борцы отличились в Таллинне

Среди 2200 участников из 30 стран мира были и представители сумского клуба «ChampioN».
Победив в 6 стычках поочередно представителей Армении, Венгрии, Германии, США, Австрии и Финляндии, и лишь в финале уступив борцу из Узбекистана, сумской вольник Кирилл Крупский получил «серебро» в весовой категории до 57 кг. Кроме того, сумчане имеют «бронзу» Максима Козыря (48 кг).
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