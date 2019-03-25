В Ромнах посчитали голоса избирателей Еще один округ в Сумской области посчитал голоса избирателей на 100%.

Согласно данным ЦИК, в округе № 161 (центр - Ромны) обработано 100% протоколов с УИК.

Больше всего голосов набрал Владимир Зеленский – 27,98%, второе место у Юлии Тимошенко – 20,63%, третье – у Олега Ляшко – 14,11%, дальше - Петр Порошенко – 11,13%, Игорь Смешко – 8,18%, Юрий Бойко – 5,81%, Анатолий Гриценко – 5,44%, Александр Вилкул – 1,35%...

В Сумской области еще один округ не посчитал голоса - № 162 (Ахтырка) – 98,23%.

В целом по Украине посчитано 97,72% протоколов. Лидирует по-прежнему Владимир Зеленский – 30,26%, второй – Петр Порошенко – 15,92%, третья – Юлия Тимошенко – 13,38%...