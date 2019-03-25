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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:564821

Юлия Тимошенко победила в сумских тюрьмах

В четырех учреждениях Северо-восточного управления исполнения наказаний на Сумщине победу на выборах президента показала Юлия Тимошенко.

Сумская исправительная колония № 116: Юлия Тимошенко - 49%, Владимир Зеленский - 25%, Петр Порошенко - 2%, Юрий Тимошенко - 5%, испорчено - 7%;

Сумской следственный изолятор: Юлия Тимошенко - 42%, Зеленский - 30%, Порошенко - 1%, Юрий Тимошенко - 6%, испорчено - 11%;

Конотопский исправительный центр № 130: Юлия Тимошенко - 31%, Зеленский - 40%, Порошенко - 1%, Юрий Тимошенко - 3%, испорчено - 7%;

Роменская исправительная колония № 56: Юлия Тимошенко - 49%, Зеленский - 26%, Порошенко - 2%, Юрий Тимошенко - 6%, испорчено - 6%.

Политика Выборы

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Александр Демченко
Albatross
Сегодня 08:00

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«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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