Юлия Тимошенко победила в сумских тюрьмах

Сумская исправительная колония № 116: Юлия Тимошенко - 49%, Владимир Зеленский - 25%, Петр Порошенко - 2%, Юрий Тимошенко - 5%, испорчено - 7%;
Сумской следственный изолятор: Юлия Тимошенко - 42%, Зеленский - 30%, Порошенко - 1%, Юрий Тимошенко - 6%, испорчено - 11%;
Конотопский исправительный центр № 130: Юлия Тимошенко - 31%, Зеленский - 40%, Порошенко - 1%, Юрий Тимошенко - 3%, испорчено - 7%;
Роменская исправительная колония № 56: Юлия Тимошенко - 49%, Зеленский - 26%, Порошенко - 2%, Юрий Тимошенко - 6%, испорчено - 6%.
Еще один округ в Сумской области посчитал голоса избирателей на 100%....
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Согласно данным ЦИК, в округе № 159 (Глухов, Ямполь, Середина-Буда, Кролевец) обработана 100% протоколов с УИК....
Результаты выборов президента Украины по Путивльскому району опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Путивльской райгосадминистрации Евгений Южаков....
Избиратель округа №162 с центром в Ахтырке решил оригинально заполнить бюллетень....
Albatross
Ничего удивительного.
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