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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30244

В Сумах будет новый военком

В Сумском городском военкомате будет новый начальник.

Сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии начальник областного военкомата Валерий Исмаилов представил будущего начальника городского военкомата.

Им стал подполковник Михаил Притыка, который работал замначальником городского военкома. Формально он еще не назначен, но осталось только подписать бумаги, сообщил В.Исмаилов.

Общество Военком Михаил Притыка

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