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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37134

Завтра в Сумах будут решать, выключать ли отопление

На среду, 3 апреля, назначено заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем будут решать вопрос завершения отопительного сезона в городе. Мэр Сум назначил заседание на 13.00. Тепловики сообщили, что уже есть звонки от жителей города с просьбами завершить отопительный сезон.

Общество Отопительный сезон

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