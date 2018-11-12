Завтра в Сумах будут решать, выключать ли отопление

На нем будут решать вопрос завершения отопительного сезона в городе. Мэр Сум назначил заседание на 13.00. Тепловики сообщили, что уже есть звонки от жителей города с просьбами завершить отопительный сезон.
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг....
Проблему с котельную Северного промузла в Сумах в очередной раз обсудили на совещании в облгосадминистрации....
Городской голова Александр Лысенко в начале очередного заседания исполнительного комитета сообщил, что Дирекция «Котельная Северного промузла» работает в штатном режиме....
Сегодня, 26 ноября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждали прохождение отопительного сезона в Сумах....
Вопрос прохождения отопительного сезона рассматривался сегодня, 12 ноября, на аппаратном совещании в мэрии....