Завтра в Сумах будут решать, выключать ли отопление На среду, 3 апреля, назначено заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем будут решать вопрос завершения отопительного сезона в городе. Мэр Сум назначил заседание на 13.00. Тепловики сообщили, что уже есть звонки от жителей города с просьбами завершить отопительный сезон.