В Сумах хотят потратить больше 100 миллионов на канализацию Департамент инфраструктуры завершил разработка плана ремонта коммуникаций по городу на 2019-2020 годы.

Вопрос поднимали сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры города был проработан вопрос и разработан детальный план по реконструкции сетей города, - начал и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – Так, на 2019 год у нас запланирована реконструкция 7 водопроводно-канализационных коллекторов на общую сумму 27,845 млн грн при потребности 60,7 млн грн. На 2020 год запланировано 4 реконструкции самотечных канализационных коллекторов на сумму 48,47 млн грн.

- Хорошо, план разработан, снимаем с контроля. Теперь контроль будет за выполнением, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко.