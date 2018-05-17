В Сумах хотят строить бетонные дороги Мэр Сум Александр Лысенко предложил начать строить в городе бетонные дороги.

Вопрос ремонт дорог поднимали сегодня, 2 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера доложил, что улицу Соколиную в Сумах включили в средний ремонт, а Хвойную в текущий, а что касается ул. Брянской, там необходим капитальный ремонт, потому что на данный момент она практически не проездная. Однако на ее ремонт нужно дополнительное финансирование, так как ее в очередной раз не включили в титульные списки.

Мэр Сум предложил на ул. Хвойной сделать бетонную дорогу, как уже сделали вместе с предпринимателями на ул. Поддубного (бывшая Воеводина). Он ждет предложений от «Дорремстроя» и по другим улицам частного сектора.

Напомним: сумчане и КП «Электроавтотранс» который год пытаются достучаться до мэра Сум, чтобы эту дорогу отремонтировали, ведь часто троллейбусы выходят на ней из строя, поэтому периодически транспортной связи с заводом утяжеленных бурильных и ведущих труб нет.