Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47354

В Сумах в подъезде обнаружили труп

В понедельник, 1 апреля, на лестничной площадке 5-го этажа в одном из домов на ул. Харьковской в Сумах обнаружен труп 61-летнего мужчины с повреждениями головы.

Как выяснила полиция, мужчина проживал в соседнем доме. Так как при нем были обнаружены вещи, то полиция как одну из версий рассматривает несчастный случай. Мужчина при жизни злоупотреблял спиртным и мог упасть с лестницы. Так это или нет выяснят в рамках открытого уголовного производства, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет Панорама.

Право Труп

По тематике

Полиция: от ожогов на месте аварии на газопроводе скончался сумчанин
22.09.2018 13:07

Полиция: от ожогов на месте аварии на газопроводе скончался сумчанин

Начальник полиции Сумского горотдела полиции Павел Карабута сообщил, что сегодня, 22 сентября, в 4 утра от ожогов скончался 73-летний сумчанин,...

Под Шосткой на дороге обнаружили труп мужчины
12.07.2018 12:07

Под Шосткой на дороге обнаружили труп мужчины

Сегодня утром, 12 июля, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на грунтовой дороге, вблизи предприятия «Свема», он нашел умершего...

16.06.2018 21:53

Под Сумами нашли скелет мужчины

Полиция устанавливает личность умершего мужчины....

Полиция Сум просит помощи в установлении личности умершего в реанимации
11.06.2018 14:31

Полиция Сум просит помощи в установлении личности умершего в реанимации

Работники Сумского райотдела полиции устанавливают личность неизвестного мужчины, который скончался в больнице, и надеются на помощь граждан....

07.06.2018 15:13

Труп кролевчанки, которая пропала без вести, нашли в соседней области?

4 июня в Кролевецкое отделение полиции обратился одессит, который разыскивал свою бывшую жену, жительницу Кролевца, так как она уже несколько...

view counter
view counter

Статьи

Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
Вчера 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
Вчера 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
Вчера 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Весенние советы педиатра
27.03.2019 09:28
Римский дебют сумской художницы
26.03.2019 14:56
Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісі
26.03.2019 13:32
Отрицательный отбор: заметки по поводу 75-летия предприятия
25.03.2019 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.