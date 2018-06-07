В Сумах в подъезде обнаружили труп В понедельник, 1 апреля, на лестничной площадке 5-го этажа в одном из домов на ул. Харьковской в Сумах обнаружен труп 61-летнего мужчины с повреждениями головы.

Как выяснила полиция, мужчина проживал в соседнем доме. Так как при нем были обнаружены вещи, то полиция как одну из версий рассматривает несчастный случай. Мужчина при жизни злоупотреблял спиртным и мог упасть с лестницы. Так это или нет выяснят в рамках открытого уголовного производства, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет Панорама.