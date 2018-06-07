В Сумах в подъезде обнаружили труп

Как выяснила полиция, мужчина проживал в соседнем доме. Так как при нем были обнаружены вещи, то полиция как одну из версий рассматривает несчастный случай. Мужчина при жизни злоупотреблял спиртным и мог упасть с лестницы. Так это или нет выяснят в рамках открытого уголовного производства, сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет Панорама.
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