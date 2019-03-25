По коррупционному делу мэра Сум оставили того же судью

Его заявила адвокат Александра Лысенко Юлия Молибог. Она мотивировала отвод тем, что, по ее мнению, безосновательно объединили все 14 протоколов, составленные Национальным агентством по предотвращением коррупции относительно мэра Сум в одно производство. Она считает, что каждый протокол надо рассматривать отдельно. Судья ходатайство оставил без удовлетворения, пишет sumy.today.
Следующее судебное заседание назначено на сегодня на 13 часов. 40 мин.
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