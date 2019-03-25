Сумчане просят обустроить спуск к пешеходному переходу напротив ТЦ «Лавина»

«Годами напротив пешеходного перехода от ТЦ «Лавина» просто грязь и лужи. Плюс там значительный уклон. Это одно из на более заброшенных мест в Сумах, хотя каждый день здесь проходят очень многие.
Все слышали, что планируется пешеходный мост через проспект М. Лушпы. Но Илон Маск скорее организует колонию на Марсе, чем в Сумах построят тот мост. Поэтому, уважаемая, власть, немедленно сделайте как минимум нормальный подъем от пешеходного перехода - вымостит плиткой, или заасфальтируйте», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Проголосовать можно здесь.
Напомним: о нормальном спуск к пешеходному переходу и тогда еще остановке напротив «Лавины» говорили еще при прежнем мэре Геннадии Мина, но ни ему, ни нынешнему мэру Александру Лысенко не удалось это сделать. А сейчас там вообще хотят убрать и светофор, и пешеходный переход. Остановка же убрали после трагедии 3-летней давности, когда 16-летняя девушка попала под колеса троллейбуса, выпав из него.
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