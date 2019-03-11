Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24241

У кого в Сумах сегодня не будет воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы КП «Сумыжилкомсервис» будет проводить в домах по ул. Р. Атаманюка, 41, 51, ул. Леси Украинки, 4, 4/1, ул. Ковпака, 13, ул. Супруна, 12/1 (установка счетчиков, замена труб, кранов), ООО «УК «Комэнерго-Сумы» в домах по адресам: ул. Харьковская, 58б (установка счетчиков), пер. Гетманский, 14, ул. Ильинская, 51/1, ул. Засумская, 16/5 (замена кранов), ООО «Форекс Плюс» в домах по ул. Холодногорская, 39 (замена стояков), ул. Ремесленная, 21 (замена крана), ООО «УК «Сумитехнобудсервис» в домах по ул. С. Табалы, 52а, ул. Харьковская, 58а (замена кранов и стояков).

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.

Общество Отключение воды

По тематике

27.03.2019 15:06

Василевка в Сумах без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Василевка....

26.03.2019 16:56

Завтра в центре Сум будут сухие краны

КП «Горводоканал» сообщает об отключении в оды 27 марта в центре Сум....

14.03.2019 09:55

Кто в Сумах сегодня без воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения....

12.03.2019 11:36

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды....

11.03.2019 12:03

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 марта...

view counter
view counter

Статьи

Итоги 1 тура выборов. Люди выбрали свежий ветер после многолетнего удушья ®
Вчера 16:54
В Сумах уровень заболеваемости болезнью Лайма в 4 раза выше среднеукраинского
Вчера 11:25
В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели
Вчера 07:38
Плата за газ. Как тормозят расследование
29.03.2019 17:56
«АТБ»: у центрі уваги – розвиток власних торгових марок
28.03.2019 16:44
Олег Ляшко в Ромнах: приехал, увидел, решил…
27.03.2019 16:43
Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін?
27.03.2019 12:22
«Романтику» обещают открыть к осени, если хватит денег
27.03.2019 09:49
Весенние советы педиатра
27.03.2019 09:28
Римский дебют сумской художницы
26.03.2019 14:56
Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісі
26.03.2019 13:32
Отрицательный отбор: заметки по поводу 75-летия предприятия
25.03.2019 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.