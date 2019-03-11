У кого в Сумах сегодня не будет воды Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы КП «Сумыжилкомсервис» будет проводить в домах по ул. Р. Атаманюка, 41, 51, ул. Леси Украинки, 4, 4/1, ул. Ковпака, 13, ул. Супруна, 12/1 (установка счетчиков, замена труб, кранов), ООО «УК «Комэнерго-Сумы» в домах по адресам: ул. Харьковская, 58б (установка счетчиков), пер. Гетманский, 14, ул. Ильинская, 51/1, ул. Засумская, 16/5 (замена кранов), ООО «Форекс Плюс» в домах по ул. Холодногорская, 39 (замена стояков), ул. Ремесленная, 21 (замена крана), ООО «УК «Сумитехнобудсервис» в домах по ул. С. Табалы, 52а, ул. Харьковская, 58а (замена кранов и стояков).

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.