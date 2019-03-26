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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16283

Сумчане голосуют за демонтаж отживших свое электропроводов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Депутатам Сумского горсовета принять решение о немедленном демонтаже всех обесточенных и отработавших свой век линий электропередач».

«Депутатам СГС принять решение о немедленном демонтаже всех обесточенных и отработавших свой век линий электропередач и их элементов в городе Сумы. Наш город загромождено старыми электрокабелями, консолями, трубами и старыми светильниками, свисающие со всех столбов, некоторым линиям электропередачи уже более 50 лет. Многие относительно новые кабельные линии, проведенные «Сумыоблэнерго» к потребителю, не демонтируются после демонтажа МАФов и перегружают опоры, несущие угрозу для граждан.

Депутатам СГС принять решение о демонтаже всех устаревших, обесточенных и линий, которые не используются, а также всех элементов системы освещения, которые уже не используются. Демонтаж провести в течение 2019 года. Департаменту инфраструктуры провести осмотр улиц и дворов на наличие таких линий. Службе 15-80 принимать заявки от граждан о наличии таких линий. КП «Горсвет», КП СГС «Электроавтотранс» и ПАО «Сумыобленерго» сообщить в ультимативном порядке о нарушении ими законодательства и требовать демонтажа линий, которые не используются, а также принять решение о штрафах за невыполнение такого решения, которые должны превышать 18 000 грн за каждую линию, которая не будет демонтирована до конца 2019 года», - пишет автор петиции Дворниченко Владимир Николаевич.

Проголосовать за петицию можно здесь.

Общество Петиция Электропровода
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