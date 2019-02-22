По делу хищения бюджетных средств, потраченных на ремонт сумских лифтов, суд оставил под арестом вещдоки Постановлениями судов первой и апелляционной инстанции оставлены под арестом детали и комплектующие подъемных механизмов, которые были установлены в лифтах по улице СКД 12.

Такое решение суды приняли, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Сторона обвинения, обосновывая свою просьбу, отмечала, что в настоящее время ведется досудебное расследование смерти двухмесячного ребенка в лифте сумской многоэтажки, которая произошла из-за неисправности лифтового оборудования, и присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента инфраструктуры Сумского городского совета и подрядными организациями при проведении ремонтов лифтов в течение 2017-2018 годах. По этим фактам открытое уголовное производство и соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 272, ч.2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191 УК Украины.

По его словам, стороной обвинения был проведен осмотр машинных помещений по указанному адресу. По договорам с подрядчиками и актам приемки выполненных работ в указанных лифтах должны быть установлены новые тяговые шкивы и редукторы, однако в ходе осмотра выяснилось, что замену деталей и комплектующих подъемного механизма проведено не было.

Зато апеллянт, КП «Сумитеплоенергоцентраль», в ведомстве которого сейчас находится финансовая и техническая документация проведения капитальных ремонтов подъемников, возражал против наложения ареста на имущество и просил отменить постановление следственного судьи. Аргументировал тем, что наложение ареста на лифты приведет к фактической их остановки.

Апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу коммунального предприятия, отказал апеллянту в удовлетворении его требований и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым был наложен арест на детали и комплектующие подъемных механизмов в лифтах по улице СКД, 12, сообщает пресс-служба Сумского апелляционного суда.