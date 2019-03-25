На Сумщине посчитали все бюллетени

Как и в других округах победу здесь одержал Владимир Зеленский – 33,65%, второе место - у Юлии Тимошенко – 16,17%, дальше – Юрий Бойко – 12,71%, Олег Ляшко – 10,16%, Петр Порошенко – 9,49%.
Всего по Сумщине проголосовали 557 тыс. человек. Сумщина стала второй областью после Полтавской, где обработаны все протоколы с УИК.
Владимир Зеленский набрал 32,66% голосов, Юлия Тимошенко – 16,42%, Юрий Бойко – 11,19%, Петр Порошенко – 10,66%, Игорь Смешко – 8,21%...
По Украине пока обработано 98,23%. В целом результаты пока такие:
- Владимир Зеленский – 30,24%
- Петр Порошенко – 15,92%
- Юлий Тимошенко – 13,39%
- Юрий Бойко – 11,66%
- Анатолий Гриценко – 6,93%
- Игорь Смешко – 6,03%
- Олег Ляшко – 5,47%
- Александр Вилкул – 4,16%.
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