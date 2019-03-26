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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине из-за пылающего сухостоя чуть не согел жилой массив

Укрощая возгорания сухостоя, пожарные спасли от уничтожения жилой сектор.

1 апреля в 13:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности в районе ул. Черняховского в Глухове. На тушение направили отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, возгорание произошло на окраине города на открытой территории. Порывами ветра огонь быстро распространялся и начал подходить к расположенным на улице частным жилым домам и хозяйственным сооружениям.

Силами 6 человек личного состава на одной единицы техники в 14:19 пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить опасность. В 14:58 возгорание полностью ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и не сжигать сухостой, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках, на открытых территориях немедленно звонить на линию экстренного вызова «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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