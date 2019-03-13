В Сумах будут судить директора ООО и чиновник горсовета, распиливших 870 тысяч Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью и заместителя начальника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.

Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей одного другой присвоил 870 тыс. грн бюджетных средств при строительстве дороги.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области, установлено, что в 2016 году между указанным обществом и Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета был заключен договор на выполнение строительства дороги по ул. Римского Корсакова в г. Сумы. В дальнейшем на основании составленных актов о перечне и объем выполненных работ на счет общества перечислено около 5 млн грн.

Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, указанные строительные работы не соответствуют объемам фактически выполненных работ по договору. В частности подрядчик фактически не совершал отдельные работы, или же осуществлял их не в полном объеме, использовал некачественные и не предусмотренные проектно-сметной документацией материалы. Поэтому обществом с ограниченной ответственностью составлены заведомо неправдивые официальные документы, в которых завышены выполнены работы на 870 тыс. грн.

При этом заместитель начальника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства, как представитель заказчика, а также как лицо, которое отвечало за технический надзор при выполнении работ, не обеспечил надлежащий контроль за их выполнением в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и нормативно-правовых актов в области строительства.

Действия директора предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Действия заместителя начальника Управления квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, квалифицирующим признаком которого является причинение тяжких последствий) УК Украины.

Справка: директору общества грозит до двенадцати лет лишения свободы, заместитель начальника Управления может провести за решеткой пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.