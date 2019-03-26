ДСНС закликає сумчан не провокувати пожежі у природних екосистемах! Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків.

І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише з початку березня вже маємо 7 тисяч 219 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах!

Так, численні пожежі цими днями були зафіксовані у Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:

- створювати смітники та спалювати відходи;

- розводити багаття у лісі та лісопосадках;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

- дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.