ДСНС закликає сумчан не провокувати пожежі у природних екосистемах!

І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише з початку березня вже маємо 7 тисяч 219 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах!
Так, численні пожежі цими днями були зафіксовані у Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Херсонській областях.
Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.
Категорично забороняється:
- створювати смітники та спалювати відходи;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
- дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
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