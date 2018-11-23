Сумские бойцы едут покорять Европу

Столица Румынии принимать гостей из разных уголков континента, включая нашей сборной, которая состоит почти из 30 топовых имен.
От Сумщины на ЧЕ-2019 делегировали Дмитрия Баранова, Германа Городецкого, Александра Козлова, Дмитрия Неткач, Дениса Никонцы, Светлану Скрипник, Елена Сушко, Даниила Штанько, Викторию Сергиенко, Дмитрия Вакуленко.
Заметим, что нынешнее первенство Европы будет проходить в рамках континентального чемпионата по олимпийским видам борьбы.
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