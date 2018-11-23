Сумские бойцы едут покорять Европу Уже завтра, 3 апреля, национальная команда Украины по грэпплингу отправится в Бухарест, где 5-6 апреля состоится чемпионат Европы среди взрослых.

Столица Румынии принимать гостей из разных уголков континента, включая нашей сборной, которая состоит почти из 30 топовых имен. От Сумщины на ЧЕ-2019 делегировали Дмитрия Баранова, Германа Городецкого, Александра Козлова, Дмитрия Неткач, Дениса Никонцы, Светлану Скрипник, Елена Сушко, Даниила Штанько, Викторию Сергиенко, Дмитрия Вакуленко. Заметим, что нынешнее первенство Европы будет проходить в рамках континентального чемпионата по олимпийским видам борьбы.