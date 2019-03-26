На Сумщине под колесами грузовика погиб пешеход 1 апреля, около 19:40, в селе Рогинцы Роменского района 52-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, двигаясь по центральной улице населенного пункта, совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения с грузовиком, мужчина, которому за день до этого исполнилось 33 года, погиб на месте происшествия. Свидетели утверждают, что пешеход переходил дорогу, покачиваясь. И уже почти перешел, как вдруг попятился назад и попал прямо под колеса грузовика. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и проверяют показания свидетелей.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому, управляя транспортными средствами, учитывайте и состояние дорожного покрытия, и погодные условия, и время суток и освещения, и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.