На Сумщине уголовник обокрал сожительницу Недавно вернувшись из мест лишения свободы, 32-летний мужчина снова пошел на кражу.

О краже из квартиры дочери в полицию сообщил 61-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что из квартиры исчезла электрическая плита и утюг на общую сумму более 2000 гривен. В содеянном он заподозрил сожителя дочери, который недавно вернулся из мест лишения свободы, и не в первый раз выносит и пропивает вещи.

Получив сообщение, правоохранители разыскали 32-летнего подозреваемого. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенные вещи пытался сдать в ломбард, однако там их не приняли. Поэтому он оставил их на хранение в магазине и забыл их.

Сейчас вещи изъяты и возвращены владелице. В отношении злоумышленника открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.