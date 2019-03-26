На Сумщине уголовник обокрал сожительницу

О краже из квартиры дочери в полицию сообщил 61-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что из квартиры исчезла электрическая плита и утюг на общую сумму более 2000 гривен. В содеянном он заподозрил сожителя дочери, который недавно вернулся из мест лишения свободы, и не в первый раз выносит и пропивает вещи.
Получив сообщение, правоохранители разыскали 32-летнего подозреваемого. Последний признался в содеянном и рассказал, что похищенные вещи пытался сдать в ломбард, однако там их не приняли. Поэтому он оставил их на хранение в магазине и забыл их.
Сейчас вещи изъяты и возвращены владелице. В отношении злоумышленника открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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