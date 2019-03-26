Полиция Сум разыскивает мошенников, выманили у пенсионерки почти 70 тыс. гривен Чтобы обогатиться злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил автоаварию, добились того, что заставили 85-летнюю сумчанку отдать им все свои сбережения.

Поздно ночью на стационарный телефон 85-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и представившись внуком, сообщил «бабушки», ставший участником дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировал женщину, а сам в итоге попал в полицию. Теперь «внуку» грозит уголовное наказание, которого впрочем, можно избежать, если оплатить потерпевшей лечения. Поэтому «внук», всхлипывая в трубку, попросил старушку, чтобы и собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, достала из тайника 14 000 гривен, 1700 долларов и 300 евро и передала их неизвестному молодому человеку около двух часов ночи у дверей своей квартиры.

Лишь после того, как дело было сделано, пенсионерка позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители раз предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Когда в разговоре с вами ваши собеседники касаются темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, знайте, вы общаетесь с мошенником. Поэтому советуем вам сразу прекратить разговор и сообщить в полицию. Всегда помните, только ваша внимательность и осмотрительность убережет вас от финансовых потерь.