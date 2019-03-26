Сумские спасатели 5 раз тушили пожары в жилых домах 1 апреля в 18:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко в с. Смыкаревка Глуховского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. На место пожара были направлены дежурный караул 38-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что кровля дома и стены охвачены пламенем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 500 метров от очага горения.

В 19:39 возгорание локализовали, а в 00:56 - потратив на тушение 11 тонн воды, полностью ликвидировали.

В этот же день подобные случаи имели место и в Белопольском, Ахтырском, Конотопском, Лебединском и Кролевецком районах.

Всего к ликвидации пожаров было привлечено 10 единиц специальной техники и 32 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 4 автомобиля и 6 работников местных пожарных команд, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.