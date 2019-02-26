Статистика: средняя зарплата на Сумщине уже 7819 грн Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в феврале 2019 года.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в феврале 2019 года в среднем составляла 7819 грн, что на 20,4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 10,3%.

В феврале 2019 года на предприятиях Сумщины было занято 196,7 тыс. человек (против 204,4 тыс. человек в феврале 2018 года).

Задолженность по выплате заработной платы в течение февраля 2019 года увеличилась на 1,9 млн грн и на 1 марта 2019 года составила 285,8 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 218,0 млн грн.