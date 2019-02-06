На Сумщине зарегистрирован очередной случай бешенства С начала этого года выявлено 10 случаев этого заболевания в Бурынском, Глуховском, Лебединском, Недригайловском, Ахтырском районах и г. Сумы, Шостка.

Бешенство подтверждено у 6 котов, 2 собак и 2 лисиц.

Последние случаи зарегистрированы в пгт Недригайлов 28 марта и 1 апреля этого года. В соответствии с отчетами о результатах исследования биологического материала Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бешенство подтверждено у бездомных котов. В неблагополучных пунктах проводятся оздоровительные мероприятия.

Из заболевших собак и кошек - 5 беспризорные, которых подкармливали люди, и от которых потом получили укусы или царапины.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области настаивает на соблюдении техники безопасности при обращении с животными, особенно с бездомными.