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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45312

На Сумщине зарегистрирован очередной случай бешенства

С начала этого года выявлено 10 случаев этого заболевания в Бурынском, Глуховском, Лебединском, Недригайловском, Ахтырском районах и г. Сумы, Шостка.

Бешенство подтверждено у 6 котов, 2 собак и 2 лисиц.

Последние случаи зарегистрированы в пгт Недригайлов 28 марта и 1 апреля этого года. В соответствии с отчетами о результатах исследования биологического материала Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бешенство подтверждено у бездомных котов. В неблагополучных пунктах проводятся оздоровительные мероприятия.

Из заболевших собак и кошек - 5 беспризорные, которых подкармливали люди, и от которых потом получили укусы или царапины.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области настаивает на соблюдении техники безопасности при обращении с животными, особенно с бездомными.

Общество Бешенство Недригайлов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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