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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09530

В Сумах отец праздновал победу команды сына, поэтому ездил навеселе

Посреди ночи на улице Набережная реки Стрелки, патрульные увидели автомобиль Mercedes-Benz Vito, водитель которого нарушил ПДД.

Остановив 35-летнего мужчину, стражи порядка сразу обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель плохо ориентировался в пространстве и имел резкий запах алкоголя изо рта. Результат освидетельствования на состояние опьянения, который он прошел, зафиксировал 1,38 промилле, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Уже во время беседы с патрульными, водитель рассказал, что праздновал победу футбольной команды, игроком которой является его сын, и действительно выпил пива.

Инспекторы составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления автомобилем.

Право Пьяный за рулем
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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