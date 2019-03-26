В Сумах отец праздновал победу команды сына, поэтому ездил навеселе

Остановив 35-летнего мужчину, стражи порядка сразу обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель плохо ориентировался в пространстве и имел резкий запах алкоголя изо рта. Результат освидетельствования на состояние опьянения, который он прошел, зафиксировал 1,38 промилле, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.
Уже во время беседы с патрульными, водитель рассказал, что праздновал победу футбольной команды, игроком которой является его сын, и действительно выпил пива.
Инспекторы составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления автомобилем.
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