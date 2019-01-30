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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49126

В Сумах копы остановили водителя-иностранца с чужими правами

Сумские патрульные остановили водителя-иностранца с водительским удостоверением на имя совсем другого человека.

На улице Троицкой внимание патрульных привлек автомобиль, который двигался с нарушением ПДД. Проверяя документы у гражданина Иордании, инспекторы обнаружили, что его водительское удостоверение имеет признаки подделки. Ведь, как установили сами стражи порядка, согласно имеющимся полицейскими базами, оно принадлежит совсем другому человеку.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Следователи изъяли документ и направили его для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.

Право Поддельные документы
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