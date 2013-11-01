Сумкие копы поймали банду автоворов-подростков

Патрульные получили сообщение о подозрительных лицах на улице Ивана Сирко. Заявитель рассказал, что услышал срабатывание сигнализации в одном из транспортных средств припаркованных во дворе. Посмотрев в окно, он увидел четырех мужчин, которые пытались открыть легковой автомобиль. Поняв, что это вряд ли владельцы транспортного средства, гражданин позвонил в полицию.
Несколько минут понадобилось инспекторам прибыть на вызов и выявить указанных лиц в соседнем дворе. Ими оказались молодые 16, 17, 18 и 19 лет. У одного из них во время поверхностной проверки патрульные обнаружили автомобильный ключ, а рядом с ними отвертку и еще один ключ. Обследовав прилегающую территорию, инспекторы обнаружили еще 3 транспортные средства со следами повреждения.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
В Шостке правоохранители задержали женщину, которая обокрала своего любовника...
Работники Сумского городского отдела милиции разыскали и задержали мужчину, который совершил ряд краж из салонов автомобилей, и пытался скрыться от... 1