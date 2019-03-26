Мэр Сум снова затягивает судебный процесс по своим коррупционным протоколам Сегодня, 2 апреля, в Заречном райсуде состоялось рассмотрение коррупционных протоколов в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Во время заседания защитник мэра Юлия Молибог письменно заявила о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела. По ее словам, она не успела ознакомиться со всеми материалами дела из-за занятости в других судебных процессах, пишет sumy.today.

Судья Алексей Сибилев отметил, что, по мнению суда, времени для ознакомления было достаточно, поэтому суд считает, что это затягивание дела, и отказал в удовлетворении ходатайства.

После этого адвокат ходатайствовала о вызове свидетеля Ларисы Сердюк, заведующего сектором кадрового обеспечения, которая готовила распоряжение, где указывался размер премии городского головы.

Также адвокат ходатайствовала и о вызове свидетеля начальника правового управления горсовета Олега Чайченко. По ее словам, он может объяснить, кто может установить премии городскому голове. ассмотрение ходатайств о вызове свидетелей суд отложил.

После этого суд постановил начать рассмотрение дела по существу.

В своих объяснениях Александр Лысенко отметил, что свою позицию хочет озвучить после полного ознакомления с материалами дела и по согласованию с адвокатом. По его словам, времени для этого у него еще не было.

Поэтому защитник снова просила суд отложить рассмотрение дела.

Суд отметил свою позицию относительно затягивания дела, но ходатайство на этот раз удовлетворил и отложил рассмотрение дела на 13:30 15 апреля.

Напомним: решение о направлении в суд протоколов о Сумского городского головы Александра Лысенко Национальное агентство по предотвращению коррпции приняло 1 февраля. Срок привлечения к административной ответственности - 3 месяца.

В прошлом году мэр Сум сумел выкрутиться, затягивая дело сначала подобными ходатайствами, потом больничным. В итоге время рассмотрения админпротоколов истекло.