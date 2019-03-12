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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11158

В Курском микрорайоне отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды 2 апреля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пр. Курскому, 27 сегодня, 2 апреля, в 15:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Чкалова и домов №№ 12, 12а, 12б, 12в, 14, 16, 18 по пр. Курский.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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