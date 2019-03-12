В Курском микрорайоне отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пр. Курскому, 27 сегодня, 2 апреля, в 15:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Чкалова и домов №№ 12, 12а, 12б, 12в, 14, 16, 18 по пр. Курский.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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