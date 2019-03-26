Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41152

С пятницы стоимость проезда в шосткинских маршрутках – 5 грн

С 5 апреля подорожает проезд в маршрутках. Такую новость сообщили в местной мэрии.

Решение местных властей о новых тарифах будет опубликовано в прессе днем ранее. Напомним, на заседании исполкома городского совета, состоявшемся 27 марта, было принято решение о повышении стоимости проезда в маршрутках с 4 до 5 грн, пишет Шостка.info.

Экономика Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Тарифы Шостка
view counter

По тематике

Мэр Шостки уже проголосовал
31.03.2019 12:49

Мэр Шостки уже проголосовал

Мэр Шостки Николай Нога проголосовал на выборах президента Украины....

28.03.2019 13:32

Жительница Шостки украла у подруги планшет

В Шостке ради собственной прихоти женщина обокрала подругу....

В Шостке легковушка столкнулась с КамАЗом
27.03.2019 14:33

В Шостке легковушка столкнулась с КамАЗом

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 марта, около 12.30, в микрорайоне Капсюль....

В Шостке повысили тариф на проезд в маршрутках
27.03.2019 12:49

В Шостке повысили тариф на проезд в маршрутках

В Шостке повысили тариф на проезд в общественном транспорте....

27.03.2019 10:29

Шосткинец обокрал магазин, чтобы отпраздновать день рождения жены

Продуктов питания на общую сумму более 500 гривен похитил из супермаркета 32-летний житель Шостки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.