С пятницы стоимость проезда в шосткинских маршрутках – 5 грн С 5 апреля подорожает проезд в маршрутках. Такую новость сообщили в местной мэрии.

Решение местных властей о новых тарифах будет опубликовано в прессе днем ранее. Напомним, на заседании исполкома городского совета, состоявшемся 27 марта, было принято решение о повышении стоимости проезда в маршрутках с 4 до 5 грн, пишет Шостка.info.