С пятницы стоимость проезда в шосткинских маршрутках – 5 грн

Решение местных властей о новых тарифах будет опубликовано в прессе днем ранее. Напомним, на заседании исполкома городского совета, состоявшемся 27 марта, было принято решение о повышении стоимости проезда в маршрутках с 4 до 5 грн, пишет Шостка.info.
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