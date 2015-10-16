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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02160

В Сумах приглашают провести Всемирный день здоровья активно

Территориальный центр «Берегиня» зовет на акцию «В здоровом теле - здоровый дух».

В ближайшую пятницу, 5 апреля, в Сумах состоится акция «В здоровом теле - здоровый дух».

Мероприятие ко Всемирному дню здоровья организует городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня».

Во время акции будут работать: станции, где можно будет позаниматься скандинавской ходьбой, зумбой, дыхательной гимнастикой, сдать кровь на содержание сахара (натощак), информационно-медицинская станция, будут предоставляться консультации по здоровому питанию.

Кульминацией мероприятия станет проведение конкурса на лучшее блюдо, приготовленное из полезных ингредиентов.

Организаторы мероприятия будут угощать всех присутствующих фиточаем.

Всех желающих присоединиться к акции ждут в 10:00 на берегу о. Чеха (около тренажеров).

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