В Сумах приглашают провести Всемирный день здоровья активно Территориальный центр «Берегиня» зовет на акцию «В здоровом теле - здоровый дух».

В ближайшую пятницу, 5 апреля, в Сумах состоится акция «В здоровом теле - здоровый дух».

Мероприятие ко Всемирному дню здоровья организует городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня».

Во время акции будут работать: станции, где можно будет позаниматься скандинавской ходьбой, зумбой, дыхательной гимнастикой, сдать кровь на содержание сахара (натощак), информационно-медицинская станция, будут предоставляться консультации по здоровому питанию.

Кульминацией мероприятия станет проведение конкурса на лучшее блюдо, приготовленное из полезных ингредиентов.

Организаторы мероприятия будут угощать всех присутствующих фиточаем.

Всех желающих присоединиться к акции ждут в 10:00 на берегу о. Чеха (около тренажеров).