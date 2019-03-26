На Сумщине заместитель главы УИК повесилась перед выборами Тело женщины обнаружили повешенным на чердаке собственного домовладения.

На Сумщине за два дня до выборов президента Украины заместитель председателя участковой избирательной комиссии совершила самоубийство, пишет УНИАН.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, факт суицида произошел в селе Яцино Путивльского района. Согласно сообщению, женщина, 1965 г. н., исчезла днем 29 марта. Лишь поздно вечером того же дня ее тело обнаружили повешенным на чердаке домовладения. В полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство) УК Украины и проведены необходимые следственные действия. «Установлено, что произошло самоубийство, которое не связано с работой погибшей в УИК. В ее кармане обнаружили записку, в которой погибшая просит никого не винить в своей смерти. Также установлено, что в семье этой женщины уже были суициды - раньше ее отец также повесился, а брат отравился», - отметила Биганова.

Между тем в социальных сетях и местных СМИ предполагают, что на такой шаг женщину побудило якобы давление, которое оказывалось на нее как на одного из руководителей УИК.