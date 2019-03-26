Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36123

Сумчане просят сделать нормальный подъезд к школе

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Подъезд к школе №9».

«1. К школе №9 подвозят детей, также дети сами возвращаются со школы или идут к ней.

2. Автошкола на Даргомыжского - это же школа с историей, ее все знают в городе, а подъезда к ней нет со стороны улицы Харьковской.

Итого: дорога от поворота с ул. Харьковской по ул. Даргомыжского и до этой школы №9 и до автошколы как после 2-ой мировой», - пишет автор петиции Вилимец Антон Николаевич.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: мэр Сум еще в 2014 году давал поручение сделать все подходы и подъезды к школам, детсадам и больницам, но последние пару лет что-то пошло не так…

Общество Петиция Подходы к школам Ремонт дороги
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«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
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«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
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«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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