Сумчане просят сделать нормальный подъезд к школе На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Подъезд к школе №9».

«1. К школе №9 подвозят детей, также дети сами возвращаются со школы или идут к ней.

2. Автошкола на Даргомыжского - это же школа с историей, ее все знают в городе, а подъезда к ней нет со стороны улицы Харьковской.

Итого: дорога от поворота с ул. Харьковской по ул. Даргомыжского и до этой школы №9 и до автошколы как после 2-ой мировой», - пишет автор петиции Вилимец Антон Николаевич.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: мэр Сум еще в 2014 году давал поручение сделать все подходы и подъезды к школам, детсадам и больницам, но последние пару лет что-то пошло не так…