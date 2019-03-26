Сумчане просят сделать нормальный подъезд к школе

«1. К школе №9 подвозят детей, также дети сами возвращаются со школы или идут к ней.
2. Автошкола на Даргомыжского - это же школа с историей, ее все знают в городе, а подъезда к ней нет со стороны улицы Харьковской.
Итого: дорога от поворота с ул. Харьковской по ул. Даргомыжского и до этой школы №9 и до автошколы как после 2-ой мировой», - пишет автор петиции Вилимец Антон Николаевич.
Подписать петицию можно здесь.
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