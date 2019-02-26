На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде 145 га земли Шосткинская местная прокуратура требует в судебном порядке вернуть из противоправного пользования 145 га земли стоимостью более 1,6 млн грн.

Шосткинская местная прокуратура требует в судебном порядке признать незаконными и отменить решение Зноб-Новгородского поселкового совета о предоставлении в аренду и возвращении территориальной громаде пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района земельные участки площадью более 145 га стоимостью более 1,6 млн грн, как такие, которые приняты с существенным нарушением требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Указанное исковое заявление местной прокуратурой в интересах государства к Знобь-Новгородскому поселковому совету, ООО «МФК АГРО» в Хозяйственный суд Сумской области направлено в марте текущего года.

Как рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак, указанный орган местного самоуправления принял решение о предоставлении в аренду земельных участков предприятию, руководителем которого является лицо, которое одновременно является депутатом поселкового совета и непосредственно голосовало за принятие такого решения. В дальнейшем, указанное лицо было привлечено к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Учитывая то, что решение принято поселковым советом вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, а заключенный в дальнейшем на его основе договор аренды земли нарушают интересы государства по обеспечению борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, местной прокуратурой в данном случае применены меры реагирования представительного характера.

Сейчас по иску прокурора судом открыто производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.