Установлена причина смерти новорожденного ребенка, которого собственная мать выбросила в реку

Сотрудники полиции сразу установили горе-мать. 27-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, объяснила, что накануне утром родила ребенка дома в пластиковое ведро, которое было заполнено помоями. А под вечер выбросила тело в реку. Был ли новорожденный жив, она не знает.
У женщины уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным. Более того, несколько лет назад она родила ребенка и закопала тело. Однако тогда специалисты не смогли установить, родился ли малыш живым, или умер вследствие преступных действий горе-матери. Поэтому женщине удалось избежать уголовной ответственности.
Как рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Игнатьев, на этот раз судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным, весом 2 кг 100 г. Причиной смерти новорожденного стала механическая асфиксия путем закрытия просвета верхних дыхательных путей жидкостью. То есть, малыш захлебнулся в ведре с помоями. Вместе с тем, в крови младенца обнаружен алкоголь.
В настоящее время Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры горе-матери вручено уведомление о подозрении по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Решается вопрос о проведении в отношении подозреваемой психолого-психиатрической экспертизы. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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