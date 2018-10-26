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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58171

В Сумах отметили День кинолога (видео)

В день своего профессионального праздника полицейские-кинологи пригласили всех сумчан на показательные выступления.

В детском парке «Сказка» для зрителей развернули настоящее представление. Работники Кинологического центра полиции области и их воспитанники устроили показательные выступления по курсу послушания и задержания преступника, по поиску оружия и запрещенных веществ. Также со своими домашними любимцами выступили юные сумчане - члены кинологического кружка, большинство из которых неоднократные призеры и победители Всеукраинского открытого чемпионата «Юный кинолог».

Немецкие овчарки и доберман, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, лабрадор ретривер - сегодня в сумском детском парке «Сказка» вместе с хозяевами около десяти служебных собак устроили настоящий праздник. И повод для него был - кинологическая служба полиции именно сегодня, 2 апреля, отмечает 25 лет со дня своего создания.

Сегодня в КЦ ГУНП области работают 15 инспекторов-кинологов, которые сейчас несут службу с 30 четвероногими напарниками. Полицейские-кинологи дрессируют собак на поиск оружия и наркотиков, задержание преступников и распознавания в толпе определенных запахов, поиски человека по следу и т.п. К тому же, занимаются и просветительской работой – популяризируют кинологию и ведут подростковый кружок «Юный кинолог».

Работа полицейских с животными сложная, длительная и очень кропотливая. Ведь вырастить сильного и послушного пса мало - необходимо воспитать настоящих напарников, сильных, выносливых, смелых, умных и преданных, на которых иногда возлагаются очень срочные и сложные задачи.

Поэтому о своей работе и все достижения своих четвероногих «коллег» сегодня полицейские-кинологи рассказали взрослым и юным жителям Сум, и показали умение своих питомцев.

На нескольких площадках около полутора часов продолжались показательные выступления как самих полицейских собак, так и тех, которые воспитывают кружковцы. Затем делились со зрителями своими знаниями относительно воспитания, ухода и дрессировки собак.

Зрители, большинство из которых составили дети и подростки, с интересом наблюдали за животными. А после окончания выступлений с удовольствием устроили фотосессию. Восторг, радость и множество позитива со стороны детей и взрослых стали настоящим подарком для «именинников», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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