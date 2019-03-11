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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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НКРЭКУ собирается оштрафовать «Сумыгаз» из-за высоких тарифов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала «Житомиргаз» на 850 тыс. грн.

«Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018 года», - отметили в НКРЭКУ.

«Житомиргаз» был оштрафован на 850 тыс. грн и обязан устранить нарушения до 22 апреля 2019 года.

Ранее аналогичные штрафы уже были наложены на «Запорожгаз», «Черновцыгаз», «Львовгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз», «Хмельницкгаз», «Закарпатгаз», «Ивано -Франковскгаз» и «Харьковгаз «. Ни один из облгазов не согласился с санкциями НКРЭКУ.

Далее регулятор собирается оштрафовать «Харьковгоргаз», «Николаевгаз», «Сумыгаз» и «Днепрогаз», нарушение которых будут рассмотрены на заседании НКРЭКУ 5 апреля.

Отмечается, что один из указанных облгазов - «Харьковгоргаз» - устранил нарушения самостоятельно.

Право НКРЭКУ ПАО «Сумыгаз» Штраф
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