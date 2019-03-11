НКРЭКУ собирается оштрафовать «Сумыгаз» из-за высоких тарифов

«Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018 года», - отметили в НКРЭКУ.
«Житомиргаз» был оштрафован на 850 тыс. грн и обязан устранить нарушения до 22 апреля 2019 года.
Ранее аналогичные штрафы уже были наложены на «Запорожгаз», «Черновцыгаз», «Львовгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз», «Хмельницкгаз», «Закарпатгаз», «Ивано -Франковскгаз» и «Харьковгаз «. Ни один из облгазов не согласился с санкциями НКРЭКУ.
Далее регулятор собирается оштрафовать «Харьковгоргаз», «Николаевгаз», «Сумыгаз» и «Днепрогаз», нарушение которых будут рассмотрены на заседании НКРЭКУ 5 апреля.
Отмечается, что один из указанных облгазов - «Харьковгоргаз» - устранил нарушения самостоятельно.
За нарушение требований Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» оштрафован администратора цирка...
Сумской окружной административный суд подтвердил правомерность применения штрафа в размере 29,7 тыс. грн к АО «Укрпочта» за нарушение в сфере...
Ежегодно на протяжении многих лет, с наступлением весны проводится операция «Первоцвет»....
Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей...
Апелляционный суд признал штраф Гоструда за использование неоформленной труда законным....