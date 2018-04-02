В Сумах прошла акция «Дети в синем» Сумы присоединились ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма.

Участие в социальной акции «Дети в синем», направленной на поддержку людей с аутизмом, принял глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, сегодня в Сумской области особые дети имеют возможность учиться вместе со сверстниками в обычных школах, получать профессию на базе учреждений профтехобразования и трудоустраиваться.

«На Сумщине в течение двух лет по инициативе супруги президента Марины Порошенко успешно внедряется система инклюзивного образования для детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас по всей области при поддержке областной власти уже работают 20 таких центров», - отметил Николай Клочко.

Он также выразил слова благодарности работникам Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью и родителям особых детей за то, что они понимают: аутизм - это не приговор и прилагают максимум усилий, чтобы эти дети были полноправными членами нашего общества.

«Благодаря ежедневной совместной работе родителей, педагогов и врачей Центра есть реальная возможность сформировать социализированную личность, способную реализовать себя в жизни, и таким образом прогнозировать будущее ребенка с особыми потребностями», - отметил чиновник.

Напомним: традиционно 2 апреля во всех странах, и в Украине тоже, проходят акции и флешмобы, целью которых является привлечение внимания общества к этой проблеме. Сумщина поддержала такую акцию театрализованным действом с участием семей, воспитывающих особых детей.