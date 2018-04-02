Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:25149

В Сумах прошла акция «Дети в синем»

Сумы присоединились ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма.

Участие в социальной акции «Дети в синем», направленной на поддержку людей с аутизмом, принял глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, сегодня в Сумской области особые дети имеют возможность учиться вместе со сверстниками в обычных школах, получать профессию на базе учреждений профтехобразования и трудоустраиваться.

«На Сумщине в течение двух лет по инициативе супруги президента Марины Порошенко успешно внедряется система инклюзивного образования для детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас по всей области при поддержке областной власти уже работают 20 таких центров», - отметил Николай Клочко.

Он также выразил слова благодарности работникам Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью и родителям особых детей за то, что они понимают: аутизм - это не приговор и прилагают максимум усилий, чтобы эти дети были полноправными членами нашего общества.

«Благодаря ежедневной совместной работе родителей, педагогов и врачей Центра есть реальная возможность сформировать социализированную личность, способную реализовать себя в жизни, и таким образом прогнозировать будущее ребенка с особыми потребностями», - отметил чиновник.

Напомним: традиционно 2 апреля во всех странах, и в Украине тоже, проходят акции и флешмобы, целью которых является привлечение внимания общества к этой проблеме. Сумщина поддержала такую акцию театрализованным действом с участием семей, воспитывающих особых детей.

Общество Аутизм
view counter

По тематике

В Сумах прошел синий флешмоб в поддержку детей с аутизмом
03.04.2018 18:12

В Сумах прошел синий флешмоб в поддержку детей с аутизмом

Даже дождь в течение всего дня не помешал жителям Сумщины принять участие в флешмобе «Сумы в синем» и поддержать «детей...

2 апреля в истории
02.04.2018 09:03

2 апреля в истории

2 апреля именины празднуют: Светлана, Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Севастъян, Сергей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.