В Сумах открыли выставку батика Сегодня, 2 апреля, в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставки работ авторской студии «Батик» Татьяны Сурковой под названием «Дыхание весны».

За годы работы студии в ней выросло немало мастеров, которые продолжают работать в технике батика, как в Украине, так и в других странах мира.

Всего в экспозиции представлено 26 работ, выполненных в техниках горячего и холодного батика, свободной росписи.

Выставка будет работать до 14 апреля включительно. Вход свободный.