В Сумах открыли выставку батика

За годы работы студии в ней выросло немало мастеров, которые продолжают работать в технике батика, как в Украине, так и в других странах мира.
Всего в экспозиции представлено 26 работ, выполненных в техниках горячего и холодного батика, свободной росписи.
Выставка будет работать до 14 апреля включительно. Вход свободный.
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