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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36281

Ночью в Ахтырке отключат воду

В связи с ремонтом на ул. Сумской в Ахтырке отключат воду.

ООО «Водоторгприлад» сообщает жителям Ахтырки - потребителям централизованного водоснабжения Ахтырки, что 4 апреля с 00.00 ч. до 04.00 ч. будет приостановлено централизованное водоснабжение города в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по улице Сумской.

Восстановление работы водозаборов состоится с 4.00 ч 4 апреля.

Общество НГДУ «Ахтырканефтегаз» Отключение воды
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