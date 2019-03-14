Ночью в Ахтырке отключат воду В связи с ремонтом на ул. Сумской в Ахтырке отключат воду.

ООО «Водоторгприлад» сообщает жителям Ахтырки - потребителям централизованного водоснабжения Ахтырки, что 4 апреля с 00.00 ч. до 04.00 ч. будет приостановлено централизованное водоснабжение города в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по улице Сумской. Восстановление работы водозаборов состоится с 4.00 ч 4 апреля.