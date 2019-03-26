В Сумах на Басах горел дом (видео)

Пожар произошел на ул. Молодежная. Подробности позже…
Сегодня, 2 апреля, около 16.00 произошло возгорание на пятом этаже универмага «Киев»....
1 апреля в 18:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко в...
Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків....
Спасатели предотвратили масштабный пожар в 14-этажном жилом доме....
В Сумском районе во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 70-летней женщины....