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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум демонтировали фонтан

СумГУ демонтировал фонтан перед конгресс-центром.

Фото выложил на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

«Фонтан дешевле демонтировать, чем за ним ухаживать?» - задается риторическим вопросом чиновник.

Напомним: фонтан сделали одновременно с научной библиотекой, когда она еще принадлежала УАБД. После поглощения академии СумГУ библиотека была переименована в конгресс-центр, а теперь пришла очередь и демонтировать фонтан…

Общество Мисс СумГУ Фонтан
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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