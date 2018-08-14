В центре Сум демонтировали фонтан

Фото выложил на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.
«Фонтан дешевле демонтировать, чем за ним ухаживать?» - задается риторическим вопросом чиновник.
Напомним: фонтан сделали одновременно с научной библиотекой, когда она еще принадлежала УАБД. После поглощения академии СумГУ библиотека была переименована в конгресс-центр, а теперь пришла очередь и демонтировать фонтан…
29 октября в Сумах заработал новый фонтан....
Сегодня, 19 сентября, вечером неизвестные налили в фонтан на нижней террасе Покровского сквера моющее средство....
В Сумах состоялось торжественное открытие обновленного фонтана в детском парке «Сказка»...
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке опубликованы фото обновленного фонтана в детском парке «Сказка»....
12 августа в сквере им. Кожедуба состоялось торжественное открытие нового фонтана....