В центре Сум демонтировали фонтан СумГУ демонтировал фонтан перед конгресс-центром.

Фото выложил на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

«Фонтан дешевле демонтировать, чем за ним ухаживать?» - задается риторическим вопросом чиновник.

Напомним: фонтан сделали одновременно с научной библиотекой, когда она еще принадлежала УАБД. После поглощения академии СумГУ библиотека была переименована в конгресс-центр, а теперь пришла очередь и демонтировать фонтан…