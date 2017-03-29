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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43437

В Сумах штрафуют продавцов черемши

В рамках операции «Первоцвет», которая продолжается на территории Сумской области, государственными инспекторами 2 апреля проведены мероприятия, направленные на борьбу с незаконной торговлей и добычей объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу Украины.

Мероприятия проводились в месте сбора черемши (лук медвежий) возле с. Малиновки Сумского района на землях лесного фонда ГП «Сумское лесное хозяйство». За незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу Украины, на нарушителей составлено 2 протокола по статье 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также установлен факт незаконной продажи черемши в количестве 140 штук на центральном рынке г. Сумы. По части 1 статьи 88-1 КУоАП составлен 1 протокол на нарушителя.

Материалы будут направлены в судебные органы для рассмотрения и принятия решений относительно привлечения нарушителей к ответственности.

Напоминаем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1030 от 07.11.2013 года «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)» размер компенсации за ущерб, причиненный незаконным сбором или уничтожением или повреждением растений, занесенных в Красную книгу Украины, составляет от 49 до 62 грн за одно растение. Согласно ст. 88-1 ч.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира, сообщает Госэкоинспекция в Сумской области.

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