В Сумах штрафуют продавцов черемши

Мероприятия проводились в месте сбора черемши (лук медвежий) возле с. Малиновки Сумского района на землях лесного фонда ГП «Сумское лесное хозяйство». За незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу Украины, на нарушителей составлено 2 протокола по статье 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также установлен факт незаконной продажи черемши в количестве 140 штук на центральном рынке г. Сумы. По части 1 статьи 88-1 КУоАП составлен 1 протокол на нарушителя.
Материалы будут направлены в судебные органы для рассмотрения и принятия решений относительно привлечения нарушителей к ответственности.
Напоминаем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1030 от 07.11.2013 года «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)» размер компенсации за ущерб, причиненный незаконным сбором или уничтожением или повреждением растений, занесенных в Красную книгу Украины, составляет от 49 до 62 грн за одно растение. Согласно ст. 88-1 ч.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа от 1700 до 3655 грн с конфискацией объектов растительного мира, сообщает Госэкоинспекция в Сумской области.
Ежегодно Госэкоинспекция в Сумской области проводит операцию «Первоцвет» с целью защиты раннецветущих растений, а также тех, которые находятся под угрозой...
Госэкоинспекцией в Сумской области выявлено незаконный сбор и торговлю первоцветами....
Сумчанам напоминают об административной ответственности за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины....
Работники полиции призывают граждан отказаться от сбора, реализации или приобретения подснежников, пролисков и других лесных первоцветов. И напоминают: на нарушителей...
Госэкоинспекция в Сумской области проводит мероприятия в рамках операции «Первоцвет-2017» с привлечением работников Национальной полиции, лесной охраны, представителей органов местной...