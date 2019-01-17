В сумских школах не хватает специалистов по охране труда

Такой депутатский запрос Владимира Чепика поддержали его коллеги на втором пленарном заседании 53-й сессии Сумского горсовета. «За» проголосовали 22 человека (необходимый минимум).
По словам депутата, на сегодняшний день руководители детских учебных заведений получили протоколы о правонарушениях в святи с тем, что в их штатном расписании отсутствуют специалисты по вопросам охраны труда. Он просил собрать совещание, на котором нужно решить эту ситуацию.
Мэр Сум Александр Лысенко сказал, что он в курсе ситуации и уже есть поручение созвать необходимое совещание.
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