До сумского департамента соцзащиты невозможно доехать

С депутатским запросом к мэру Сум на сессии горсовета обратилась депутат Ирина Губская. По ее словам, уже который год дороги, ведущие к департаменту соцзащиты, управлению образования, которые находятся на Харьковской, 35, не ремонтируются. Также она обратила внимание на состояние внутридворовых дорог 14-этажек по Харьковской, 31, 33, 39. Она попросила обратить внимание на проблему и решить ее.
По словам мэра Сум, сегодня будет проведено совещание по утверждению титульных списков ремонт дорог, а до конца недели их вместе с графиком ремонтов опубликуют на сайте мэрии. Что касается указанной дороги, то она была в планах еще на прошлый год, но в этом году ее обещают сделать точно. Кроме того, он сообщил, что и дорога к другому админзданию мэрии на ул. Горького, 21, где находится Центр предоставления административных услуг и другие структурные подразделения горсовета, тоже планируют отремонтировать.
Депутатский запрос поддержали 24 депутат.
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