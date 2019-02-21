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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04611

До сумского департамента соцзащиты невозможно доехать

Дорога, ведущая к админзданию Сумской мэрии на ул. Харьковская, 35 не выдерживает никакой критики.

С депутатским запросом к мэру Сум на сессии горсовета обратилась депутат Ирина Губская. По ее словам, уже который год дороги, ведущие к департаменту соцзащиты, управлению образования, которые находятся на Харьковской, 35, не ремонтируются. Также она обратила внимание на состояние внутридворовых дорог 14-этажек по Харьковской, 31, 33, 39. Она попросила обратить внимание на проблему и решить ее.

По словам мэра Сум, сегодня будет проведено совещание по утверждению титульных списков ремонт дорог, а до конца недели их вместе с графиком ремонтов опубликуют на сайте мэрии. Что касается указанной дороги, то она была в планах еще на прошлый год, но в этом году ее обещают сделать точно. Кроме того, он сообщил, что и дорога к другому админзданию мэрии на ул. Горького, 21, где находится Центр предоставления административных услуг и другие структурные подразделения горсовета, тоже планируют отремонтировать.

Депутатский запрос поддержали 24 депутат.

Общество Ремонт дорог Харьковская 35
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