Сумские копы приехали на семейную ссору, а нашли наркотики

Патрульные получили сообщение о семейном конфликте на улице Герасима Кондратьева.
На месте инспекторы обнаружили женщину, которая рассказала, что ее муж неадекватно себя ведет. С разрешения хозяйки стражи порядка вошли в квартиру.
Пообщавшись с участниками события, патрульным удалось урегулировать конфликт.
При оформлении материалов вызова полицейские заметили в квартире бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое и устройство для ее применения.
Объяснить историю появления данных предметов в домовладении ни мужчина, ни женщина не смогли.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которая изъяла находки стражей порядка.
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