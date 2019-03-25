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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы приехали на семейную ссору, а нашли наркотики

На семейной ссоре патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое, и устройство для ее употребления.

Патрульные получили сообщение о семейном конфликте на улице Герасима Кондратьева.

На месте инспекторы обнаружили женщину, которая рассказала, что ее муж неадекватно себя ведет. С разрешения хозяйки стражи порядка вошли в квартиру.

Пообщавшись с участниками события, патрульным удалось урегулировать конфликт.

При оформлении материалов вызова полицейские заметили в квартире бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое и устройство для ее применения.

Объяснить историю появления данных предметов в домовладении ни мужчина, ни женщина не смогли.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которая изъяла находки стражей порядка.

Право Наркотики
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