В Сумах еще раз ликвидировали коммунальное предприятие

Сегодня, 3 апреля, депутаты второй раз за два месяца проголосовали за ликвидацию КП «А.К.С.».
Как оказалось, после предыдущего решения, нужно было в 3-дневный срок подать данные госрегистратору, чего не успели. Поэтому теперь предприятие пришлось ликвидировать повторно.
«За» было 24 голоса (необходимый минимум - 22).
Напомним: предприятие было создано еще при мэре Геннадии Минаеве. Однако во время каденции Александра Лысенко при руководстве депутата горсовета от фракции «Батькивщина» Владимире Никоненко предприятие не смогло выдержать конкуренцию с частниками. Сам же директор уволился в октябре 2018 года. У предприятия остались долги в 90 тыс. грн и всего два сотрудника – и.о. директора и бухгалтер. В ноябре предприятие переподчинили от управления архитектуры и градостроительства управлению капитального строительства и дорожного хозяйства, однако заказов на 2019 год от УКСа нет, так как уже все проекты готовы. В январе предприятие уже пытались ликвидировать, однако тогда не хватило голосов.
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