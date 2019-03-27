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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05344

На Сумщине не хватает вакцин от кори (видео)

Вакцин от кори в Сумской области недостаточно.

Об этом сообщила главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая. По ее словам, в настоящее время бесплатно вакцинируют граждан, входящих в группы риска: медиков, педагогов и правоохранителей. Они прививаются по графику, коллективно. Остальные должны вакцинироваться за свой счет. Как сообщила Ирина Троцкая, с начала года на Сумщине корью заболело 140 человек, большинство из них - это взрослые, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В аптеках вакцина продается только по рецепту.

По данным Ирины Троцкой, с начала года в Сумской области вакцинировано 15000 взрослых из групп риска.

Как сообщила заведующая аптекой Елена Петрусенко, вакцину от кори вчера можно было приобрести в аптеке по 383 грн. А в отделе здравоохранения Сумского горсовета ориентируются на сумму вдвое большую.

Наталья Кипенко, и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета:

- Сейчас аптеки не поставляют эту вакцину, поскольку до сих пор ее было достаточно, приобретенной за бюджетные средства, и поставщики ее просто не везут, потому что им это не выгодно».

- А сколько она может стоить?

- Около 800 гривен.

Общество Вакцина Корь
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