В Сумах соревновались студенты-бадминтонисты

В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд (девушки и юноши) - победительницы, занявшие I, II места в зональных соревнованиях областной спартакиады.
Среди команд девушек места распределились:
1 место - ГУЗ «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования»;
2 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»;
3 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»;
4 место - ГПТУЗ «Роменское высшее профессиональное училище»;
5 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»;
6 место - ГУЗ «Шосткинский центр профессионально-технического образования»;
7 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище»;
8 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище».
Среди команд юношей:
1 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»;
2 место - ГПТУЗ «Путивльский профессиональный лицей»;
3 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»;
4 место - ГУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса»;
5 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»;
6 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище»;
7 место - ГПТУЗ «Лебединский высшее профессиональное училище лесного хозяйства»;
8 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище».
Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и переходящим кубком Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.
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