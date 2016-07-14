В Сумах соревновались студенты-бадминтонисты В спортивном зале СумГУ прошли финальные соревнования по волейболу среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в зачет ХХХIII областной спартакиады.

В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд (девушки и юноши) - победительницы, занявшие I, II места в зональных соревнованиях областной спартакиады. Среди команд девушек места распределились: 1 место - ГУЗ «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования»; 2 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»; 3 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»; 4 место - ГПТУЗ «Роменское высшее профессиональное училище»; 5 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»; 6 место - ГУЗ «Шосткинский центр профессионально-технического образования»; 7 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище»; 8 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище». Среди команд юношей: 1 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»; 2 место - ГПТУЗ «Путивльский профессиональный лицей»; 3 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»; 4 место - ГУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса»; 5 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»; 6 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище»; 7 место - ГПТУЗ «Лебединский высшее профессиональное училище лесного хозяйства»; 8 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище». Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и переходящим кубком Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.