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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00231

В Сумах соревновались студенты-бадминтонисты

В спортивном зале СумГУ прошли финальные соревнования по волейболу среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в зачет ХХХIII областной спартакиады.

В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд (девушки и юноши) - победительницы, занявшие I, II места в зональных соревнованиях областной спартакиады.

Среди команд девушек места распределились:

1 место - ГУЗ «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования»;

2 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»;

3 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»;

4 место - ГПТУЗ «Роменское высшее профессиональное училище»;

5 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»;

6 место - ГУЗ «Шосткинский центр профессионально-технического образования»;

7 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище»;

8 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище».

Среди команд юношей:

1 место - ГПТУЗ «Конотопское высшее профессиональное училище»;

2 место - ГПТУЗ «Путивльский профессиональный лицей»;

3 место - ГПТУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования»;

4 место - ГУЗ «Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса»;

5 место - ГПТУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»;

6 место - ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище»;

7 место - ГПТУЗ «Лебединский высшее профессиональное училище лесного хозяйства»;

8 место - ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище».

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и переходящим кубком Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.

Спорт Бадминтон
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