Подробности вчерашнего пожара в универмаге «Киев» от спасателей

На место выехали 4 пожарных авто с лестницей и 18 спасателей. Как оказалось, администрация ТЦ уже провела эвакуацию посетителей. Самого огня в помещении не было, только стоял едкий запах. Задымление было на кровле, там тлел воздушный барьер, который находился под металлическим перекрытием. Спасатели сначала потушили его огнетушителями, а затем сорвали перекрытие. Полностью задымление было ликвидировано в 16.55, пишет sumy.today.
Предварительно, причиной стало короткое замыкание электросети в результате механического повреждения изоляции при проведении монтажных работ. В результате пожара повреждена кровля, гидроизоляция и теплоизоляция на площади до 12 кв. м, а также кабели обогрева кровли длиной 50 метров, кабели высокого напряжения длиной 15 метра.
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