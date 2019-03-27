Подробности вчерашнего пожара в универмаге «Киев» от спасателей Как сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Сумской области, информацию о событии в торговом центре спасатели получили после срабатывания автоматической пожарной сигнализации в 15:25.

На место выехали 4 пожарных авто с лестницей и 18 спасателей. Как оказалось, администрация ТЦ уже провела эвакуацию посетителей. Самого огня в помещении не было, только стоял едкий запах. Задымление было на кровле, там тлел воздушный барьер, который находился под металлическим перекрытием. Спасатели сначала потушили его огнетушителями, а затем сорвали перекрытие. Полностью задымление было ликвидировано в 16.55, пишет sumy.today.

Предварительно, причиной стало короткое замыкание электросети в результате механического повреждения изоляции при проведении монтажных работ. В результате пожара повреждена кровля, гидроизоляция и теплоизоляция на площади до 12 кв. м, а также кабели обогрева кровли длиной 50 метров, кабели высокого напряжения длиной 15 метра.